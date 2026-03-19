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Charlie Spranger gab am Mittwochabend bei seiner Auswechslung den Applaus der Zuschauer zurück.
Charlie Spranger gab am Mittwochabend bei seiner Auswechslung den Applaus der Zuschauer zurück. Foto: Joachim Thoß
Charlie Spranger gab am Mittwochabend bei seiner Auswechslung den Applaus der Zuschauer zurück.
Charlie Spranger gab am Mittwochabend bei seiner Auswechslung den Applaus der Zuschauer zurück. Foto: Joachim Thoß
Auerbach
VfB Auerbach: Aushilfs-Mittelstürmer sorgt für den vierten Sieg in Folge
Von Monty Gräßler
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Im Nachholspiel der Fußball-Oberliga gegen Germania Halberstadt war Charlie Spranger der Matchwinner. Zwei Tore erzielte er beim 3:2 selbst. Und auch beim dritten Tor bewies er Köpfchen.

Für seinen ersten Doppelpack im Trikot des VfB Auerbach brauchte Charlie Spranger am Mittwochabend keine fünf Minuten. Erst köpfte er eine von der linken Seite von Aleksandrs Guzlajevs vors Tor geschlagene Flanke zum 1:1-Ausgleich gegen Germania Halberstadt ein (28.). Dann war er bei einer Eingabe von Max Roscher von der rechten Seite erneut...
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