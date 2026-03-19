VfB Auerbach: Aushilfs-Mittelstürmer sorgt für den vierten Sieg in Folge

Auerbach
Im Nachholspiel der Fußball-Oberliga gegen Germania Halberstadt war Charlie Spranger der Matchwinner. Zwei Tore erzielte er beim 3:2 selbst. Und auch beim dritten Tor bewies er Köpfchen.
Für seinen ersten Doppelpack im Trikot des VfB Auerbach brauchte Charlie Spranger am Mittwochabend keine fünf Minuten. Erst köpfte er eine von der linken Seite von Aleksandrs Guzlajevs vors Tor geschlagene Flanke zum 1:1-Ausgleich gegen Germania Halberstadt ein (28.). Dann war er bei einer Eingabe von Max Roscher von der rechten Seite erneut...
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