VfB Auerbach beendet Vorbereitung mit einem 8:2-Sieg gegen Gera – Wie hoch hängt jetzt die Messlatte vor dem Oberliga-Auftakt?

Die Testspiel-Ergebnisse geben den Vogtländern ein gutes Gefühl. Zwar möchte man sich nicht zu sehr davon beflügeln lassen, Schwung für das erste Punktspiel gegen Halle am Freitag geben sie aber.

Der VfB Auerbach hat in seinem letzten Testspiel vor dem Start in die Fußball-Oberliga am kommenden Freitag gegen den VfL Halle 96 ein Ausrufezeichen gesetzt: Mit 8:2 gewannen die Vogtländer gegen die BSG Wismut Gera.