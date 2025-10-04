VfB Auerbach: Das sagt Trainer Sven Köhler zum 1:1 gegen den VfB Empor Glauchau und den Diskussionen um seine Person

Vor 537 Zuschauern sind die Vogtländer gegen den Aufsteiger nicht über ein Remis hinausgekommen. Ein Ex-VfB-Spieler spielte ihnen dabei in die Karten.

Für das Lob gab es für den VfB Auerbach am Samstag nichts zu kaufen – und vom Ergebnis floss auch nur ein Punkt auf das Konto des Fußball-Oberligisten. Im Gegensatz zum VfB Krieschow am ersten Spieltag oder Halberstadt vom vergangenen Wochenende hatten die Vogtländer den Aufsteiger VfB Empor Glauchau spielerisch zwar besser im Griff. Doch...