VfB Auerbach gegen VFC Plauen im November: Was der vorläufige Spielplan der Fußball-Oberliga noch verrät

Das Vogtlandderby ist für den 12. Spieltag angesetzt worden. Doch auch der Punktspielauftakt am ersten August-Wochenende bietet reizvolle Spiele für die Anhänger beider Vereine.

Die Fußball-Fans im Vogtland müssen in der neuen Saison der Fußball-Oberliga etwas Geduld fürs Derby mitbringen. Wie dem am Montagabend veröffentlichten vorläufigen Spielplan zu entnehmen ist, steht in der Hinrunde das Duell zwischen dem VfB Auerbach und dem VFC Plauen am 12. Spieltag (9. November) auf dem Programm. Der Termin fürs...