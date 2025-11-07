VfB Auerbach gegen VFC Plauen: Was die Fans rund um das Vogtlandderby in der Fußball-Oberliga wissen sollten

Am Freitagabend ist es soweit: Das Duell zieht seine Brisanz nicht nur aus der räumlichen Nähe. Auch in der Tabelle liegen beide Vereine in Schlagdistanz. Für zwei Kicker wird es ein besonderes Duell.

Werden es die vom VfB Auerbach erhofften 1500 Zuschauer? Diese Frage wird am Freitag, 19 Uhr in der Arena zur Vogtlandweide beantwortet. Dort dribbelt zum Auftakt des 12. Spieltages der Fußball-Oberliga der Tabellensechste VFC Plauen (17 Punkte) beim Achten (16 Punkte) auf. „Freie Presse" liefert kurz und kompakt die wichtigsten Fakten rund...