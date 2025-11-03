Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • VfB Auerbach gegen VFC Plauen: Was in der Fußball-Oberliga für eine Rekordkulisse spricht und wie man an Karten kommt

Michael Stöhr-Gäbler vom VfB Auerbach hofft am Freitag auf volle Ränge. Der Leiter der Geschäftsstelle hat am Montag die ersten Tickets fürs Derby gegen den VFC Plauen verkauft.
Michael Stöhr-Gäbler vom VfB Auerbach hofft am Freitag auf volle Ränge. Der Leiter der Geschäftsstelle hat am Montag die ersten Tickets fürs Derby gegen den VFC Plauen verkauft. Bild: Monty Gräßler
Michael Stöhr-Gäbler vom VfB Auerbach hofft am Freitag auf volle Ränge. Der Leiter der Geschäftsstelle hat am Montag die ersten Tickets fürs Derby gegen den VFC Plauen verkauft.
Michael Stöhr-Gäbler vom VfB Auerbach hofft am Freitag auf volle Ränge. Der Leiter der Geschäftsstelle hat am Montag die ersten Tickets fürs Derby gegen den VFC Plauen verkauft. Bild: Monty Gräßler
Auerbach
VfB Auerbach gegen VFC Plauen: Was in der Fußball-Oberliga für eine Rekordkulisse spricht und wie man an Karten kommt
Von Monty Gräßler
Beim Vogtlandderby am Freitagabend wird mit einer vierstelligen Besucherzahl gerechnet. Sportlich sprechen die Vorzeichen für ein reizvolles Duell. Auch organisatorisch sind die Weichen gestellt.

Am Freitagabend wackelt in der Fußball-Oberliga der Zuschauerrekord der Saison 2025/26: Wenn 19 Uhr in der Arena zur Vogtlandweide mit dem Duell des VfB Auerbach (8. Platz/16 Punkte) gegen den VFC Plauen (6. Platz/17 Punkte) der 12. Spieltag eingeläutet wird, ist von einer vierstelligen Besucherzahl auszugehen. „Wir hoffen auf 1500...
