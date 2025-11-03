VfB Auerbach gegen VFC Plauen: Was in der Fußball-Oberliga für eine Rekordkulisse spricht und wie man an Karten kommt

Beim Vogtlandderby am Freitagabend wird mit einer vierstelligen Besucherzahl gerechnet. Sportlich sprechen die Vorzeichen für ein reizvolles Duell. Auch organisatorisch sind die Weichen gestellt.

Am Freitagabend wackelt in der Fußball-Oberliga der Zuschauerrekord der Saison 2025/26: Wenn 19 Uhr in der Arena zur Vogtlandweide mit dem Duell des VfB Auerbach (8. Platz/16 Punkte) gegen den VFC Plauen (6. Platz/17 Punkte) der 12. Spieltag eingeläutet wird, ist von einer vierstelligen Besucherzahl auszugehen. „Wir hoffen auf 1500... Am Freitagabend wackelt in der Fußball-Oberliga der Zuschauerrekord der Saison 2025/26: Wenn 19 Uhr in der Arena zur Vogtlandweide mit dem Duell des VfB Auerbach (8. Platz/16 Punkte) gegen den VFC Plauen (6. Platz/17 Punkte) der 12. Spieltag eingeläutet wird, ist von einer vierstelligen Besucherzahl auszugehen. „Wir hoffen auf 1500...