VfB Auerbach gegen VFC Plauen: Wird das Vogtlandderby der Fußball-Oberliga zum Krisengipfel?

Zehn Tage vor dem direkten Duell hinken beide Vereine ihren eigenen Ansprüchen hinterher. Warum läuft es nicht rund? Wo wackelt der Trainer? Wie soll es weitergehen? Das sagen die Vereinschefs.

An und für sich ist es ja keine schlechte Konstellation für das Vogtlandderby am 7. November, dass der VfB Auerbach und der VFC Plauen nach zehn Spieltagen Tabellennachbarn in der Fußball-Oberliga sind und nur einen Punkt auseinanderliegen. Der Haken ist nur, dass beide Vereine sich den bisherigen Saisonverlauf ganz anders vorgestellt hatten.