VfB Auerbach gibt Update zum Testspielprogramm: Nun geht es bei der U 19 des FC Erzgebirge Aue los

Auerbach
Der Verein hat in der Fußball-Oberliga noch drei Wochen Zeit bis zum ersten Nachholspiel. Für nächste Woche ist unter anderem auch ein Vorbereitungsspiel gegen den Reichenbacher FC vorgesehen.
Die Oberliga-Fußballer des VfB Auerbach unternehmen am Mittwochabend einen zweiten Anlauf für ihr erstes Testspiel in der Winterpause. Nachdem der für Samstag geplante Vergleich beim Regionalligisten ZFC Meuselwitz den Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen war, soll am Mittwoch, 18.15 Uhr, bei der in der Bundesliga spielenden U 19 des FC...
