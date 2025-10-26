VfB Auerbach nach torlosem Remis gegen SV Union Sandersdorf: Trainer Köhler mit Ergebnis unzufrieden

Auerbach
Die Vogtländer bleiben im Oktober in der Fußball-Oberliga ungeschlagen. Doch trotz dieser Bilanz ist der Frust über das Unentschieden am Samstag groß – dieses Heimspiel hätte man gewinnen müssen.
Man muss gar nicht philosophisch werden, um festzustellen, dass im Fußball nur eines zählt: Die Tore. Und genau daran ist der VfB Auerbach am Samstagnachmittag gescheitert. Die Vogtländer hatten im dritten Heimspiel in Folge eigentlich den zweiten Sieg in Serie fest im Visier. Gegen den SV Union Sandersdorf war der Weg zum Heimsieg über weite...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.