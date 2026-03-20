VfB Auerbach: Nachfolger von Trainer Sven Köhler kommt vom VFC Plauen

Auerbach
Der Fußball-Oberligist hat bestätigt, dass Tommy Färber im Sommer die Mannschaft übernimmt. Warum das eine Überraschung ist und was der Auerbacher Präsident und der neue Trainer dazu sagen.
Die vogtländischen Fußball-Oberligisten sorgen weiter für Gesprächsstoff. Nachdem am Donnerstag bekanntgeworden war, dass der VFC Plauen Gespräche mit dem im Sommer beim VfB Auerbach scheidenden Trainer Sven Köhler führt, sorgten am Freitag die Auerbacher für eine Nachricht mit gewisser Brisanz. Der VfB bestätigte, dass er sich für die...
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