VfB Auerbach: Präsident findet nach Horrorauftakt klare Worte

Mit einer 0:5-Heimniederlage gegen den VfL Halle 96 sind die Vogtländer in die neue Saison der Fußball-Oberliga gestartet. Und die war auch in dieser Höhe völlig verdient. Die Vereinsspitze fordert eine Reaktion.

Völlig anders hat sich der VfB Auerbach den Start in die neue Saison in der Fußball-Oberliga vorgestellt. Am Freitagabend zum Eröffnungsspiel der Liga blamierten sich die Vogtländer gegen den VfL Halle 96 bis auf die Knochen. Die 0:5 (0:3)-Niederlage im eigenen Stadion war genauso unerwartet wie schmerzhaft für den VfB. Noch schlimmer macht...