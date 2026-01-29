VfB Auerbach: Premiere mit Erzgebirge Aue, Carl Zeiss Jena und Lok Leipzig steigt am Sonntag in Klingenthal

Der erste Wintercup führt Nachwuchskicker der Altersklasse U 12 aus drei Bundesländern zusammen. Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen.

Der VfB Auerbach stellt drei Wochen nach dem 7. Vogtland Hallenmasters in der Schlossarena erneut ein namhaft besetztes Turnier für Nachwuchsfußballer auf die Beine. Beim 1. Wintercup in der Halle des Sportcampus Klingenthal auf dem Amtsberg handelt es sich um ein U-12-Turnier, bei dem die Talente des ausrichtenden VfB am Sonntag ab 10.30 Uhr...