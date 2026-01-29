MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Klingenthal rollt der Fußball am Sonntag beim 1. Wintercup des VfB Auerbach.
In Klingenthal rollt der Fußball am Sonntag beim 1. Wintercup des VfB Auerbach. Bild: Imago
In Klingenthal rollt der Fußball am Sonntag beim 1. Wintercup des VfB Auerbach.
In Klingenthal rollt der Fußball am Sonntag beim 1. Wintercup des VfB Auerbach. Bild: Imago
Auerbach
VfB Auerbach: Premiere mit Erzgebirge Aue, Carl Zeiss Jena und Lok Leipzig steigt am Sonntag in Klingenthal
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der erste Wintercup führt Nachwuchskicker der Altersklasse U 12 aus drei Bundesländern zusammen. Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen.

Der VfB Auerbach stellt drei Wochen nach dem 7. Vogtland Hallenmasters in der Schlossarena erneut ein namhaft besetztes Turnier für Nachwuchsfußballer auf die Beine. Beim 1. Wintercup in der Halle des Sportcampus Klingenthal auf dem Amtsberg handelt es sich um ein U-12-Turnier, bei dem die Talente des ausrichtenden VfB am Sonntag ab 10.30 Uhr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:02 Uhr
3 min.
Preuß beendet Biathlon-Karriere nach der Saison
Franziska Preuß ist aktuelle Weltmeisterin in der Verfolgung. (Archivbild)
Deutschlands Biathletinnen verlieren ihre Vorzeigeathletin. Franziska Preuß macht am Saisonende Schluss - und hinterlässt ein großes Loch.
Thomas Wolfer und Sandra Degenhardt, dpa
12.01.2026
2 min.
VfB Auerbach gibt Update zum Testspielprogramm: Nun geht es bei der U 19 des FC Erzgebirge Aue los
Das Foto entstand beim Trainingsauftakt des VfB Auerbach vor einer Woche.
Der Verein hat in der Fußball-Oberliga noch drei Wochen Zeit bis zum ersten Nachholspiel. Für nächste Woche ist unter anderem auch ein Vorbereitungsspiel gegen den Reichenbacher FC vorgesehen.
Monty Gräßler
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
13:00 Uhr
4 min.
Von der siebten in die vierte Liga: So entwickelte sich Torhüter Felix Neef zum wichtigen Rückhalt des HC Einheit Plauen
Torhüter Felix Neef hatte im Heimspiel gegen Bernburg großen Anteil am überraschenden Unentschieden für den HC Einheit Plauen.
Im Kampf um den Klassenerhalt treffen die Regionalliga-Handballer auf einen direkten Konkurrenten. Ein wichtiger Faktor könnte der 36-jährige Keeper werden, der eigentlich nur Aushilfe ist.
Florian Wißgott
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
05.01.2026
3 min.
Jubel beim VfB Auerbach: Sieg gegen den FC Erzgebirge Aue krönt das große Hallenturnier der Fußball-Talente
Nach dem Halbfinale gegen Erzgebirge Aue war der U 12 des VfB Auerbach die Freude anzusehen.
Das Kräftemessen mit großen Namen macht Jahr für Jahr den Reiz des dreitägigen Events in der Schlossarena aus. Diesmal gab es gleich am ersten Tag einen der emotionalen Höhepunkte zu erleben.
Monty Gräßler
Mehr Artikel