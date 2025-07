VfB Auerbach: Rückkehrer trifft im Test auf seinen Ex-Verein

Bevor in anderthalb Wochen die Spiele in der Fußball-Oberliga starten, ist am Mittwoch der tschechische Drittligist FC Chomutov in der Arena zur Vogtlandweide zu Gast.

Nach dem 4:1-Heimerfolg am vergangenen Mittwoch gegen den Thüringenligisten Blau-Weiß Neustadt/Orla steht für den Fußball-Oberligisten VfB Auerbach am Mittwoch das nächste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Um 19 Uhr gastiert der tschechische Drittligist FC Chomutov in der Arena zur Vogtlandweide. Damit kommt der Ex-Verein von... Nach dem 4:1-Heimerfolg am vergangenen Mittwoch gegen den Thüringenligisten Blau-Weiß Neustadt/Orla steht für den Fußball-Oberligisten VfB Auerbach am Mittwoch das nächste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Um 19 Uhr gastiert der tschechische Drittligist FC Chomutov in der Arena zur Vogtlandweide. Damit kommt der Ex-Verein von...