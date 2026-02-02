VfB Auerbach scheitert mit Terminwunsch fürs Sachsenpokalspiel gegen den FSV Zwickau

Der Fußball-Oberligist hätte das Viertelfinale gerne unter Flutlicht ausgetragen. Daraus wird aber nichts. Auch der VFC Plauen hat jetzt Klarheit.

Der VfB Auerbach hat sich mit seinem Terminwunsch fürs Sachsenpokal-Viertelfinalspiel gegen den FSV Zwickau nicht durchsetzen können. Der Fußball-Oberligist wollte die Partie gegen die Regionalliga-Profis gerne am Freitagabend unter Flutlicht austragen, hatte Geschäftsstellenleiter Michael Stöhr-Gäbler in der Vorwoche noch der „Freien...