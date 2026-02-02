MENÜ
Der VfB Auerbach und der FSV Zwickau haben sich schon einige packende Duelle im Sachsenpokal geliefert. Das Foto entstand 2016.
Der VfB Auerbach und der FSV Zwickau haben sich schon einige packende Duelle im Sachsenpokal geliefert. Das Foto entstand 2016. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Auerbach
VfB Auerbach scheitert mit Terminwunsch fürs Sachsenpokalspiel gegen den FSV Zwickau
Von Monty Gräßler
Der Fußball-Oberligist hätte das Viertelfinale gerne unter Flutlicht ausgetragen. Daraus wird aber nichts. Auch der VFC Plauen hat jetzt Klarheit.

Der VfB Auerbach hat sich mit seinem Terminwunsch fürs Sachsenpokal-Viertelfinalspiel gegen den FSV Zwickau nicht durchsetzen können. Der Fußball-Oberligist wollte die Partie gegen die Regionalliga-Profis gerne am Freitagabend unter Flutlicht austragen, hatte Geschäftsstellenleiter Michael Stöhr-Gäbler in der Vorwoche noch der „Freien...
