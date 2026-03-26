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Nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Freital hatten Fans und Spieler des VfB Auerbach am Mittwoch gleichermaßen Spaß am Abklatschen.
Nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Freital hatten Fans und Spieler des VfB Auerbach am Mittwoch gleichermaßen Spaß am Abklatschen. Foto: Joachim Thoß
Nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Freital hatten Fans und Spieler des VfB Auerbach am Mittwoch gleichermaßen Spaß am Abklatschen.
Nach dem 3:0-Erfolg gegen den SC Freital hatten Fans und Spieler des VfB Auerbach am Mittwoch gleichermaßen Spaß am Abklatschen. Foto: Joachim Thoß
Auerbach
VfB Auerbach setzt vorm Pokalspiel gegen FSV Zwickau ein Ausrufezeichen
Von Monty Gräßler
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Die Vogtländer haben Spitzenreiter SC Freital in der Fußball-Oberliga mit 3:0 besiegt. Nicht nur das Ergebnis war eine klare Message an den Gegner vom Sonntag. Denn die gab es auch vom Trainer.

Der VfB Auerbach hat seine starke März-Bilanz in der Fußball-Oberliga am Mittwochabend auch gegen den Tabellenführer bestätigt. Die Mannschaft schoss im Nachholer des 14. Spieltages einen 3:0-Erfolg gegen den SC Freital heraus und hat damit aus den sechs Punktspielen des Monats 16 Punkte geholt. Gegen Freital stellte mit Amer Kadric...
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Monty Gräßler
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