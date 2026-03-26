VfB Auerbach setzt vorm Pokalspiel gegen FSV Zwickau ein Ausrufezeichen

Die Vogtländer haben Spitzenreiter SC Freital in der Fußball-Oberliga mit 3:0 besiegt. Nicht nur das Ergebnis war eine klare Message an den Gegner vom Sonntag. Denn die gab es auch vom Trainer.

Der VfB Auerbach hat seine starke März-Bilanz in der Fußball-Oberliga am Mittwochabend auch gegen den Tabellenführer bestätigt. Die Mannschaft schoss im Nachholer des 14. Spieltages einen 3:0-Erfolg gegen den SC Freital heraus und hat damit aus den sechs Punktspielen des Monats 16 Punkte geholt. Gegen Freital stellte mit Amer Kadric... Der VfB Auerbach hat seine starke März-Bilanz in der Fußball-Oberliga am Mittwochabend auch gegen den Tabellenführer bestätigt. Die Mannschaft schoss im Nachholer des 14. Spieltages einen 3:0-Erfolg gegen den SC Freital heraus und hat damit aus den sechs Punktspielen des Monats 16 Punkte geholt. Gegen Freital stellte mit Amer Kadric...