VfB Auerbach siegt gegen FC Grimma: Kein Spiel für schwache Nerven oder ruhige Gemüter

Die 241 Zuschauer in der Arena zur Vogtlandweide bekamen am Samstag ein dramatisches Fußballspiel in der Fußball-Oberliga geboten, das die Gastgeber mit 4:3 (2:2) für sich entschieden. Vor allem der Schiedsrichter sorgte mit seinen Entscheidungen für Stimmung auf und neben dem Platz.

Die älteren Auerbacher Fußballfans werden sich noch an ein Spiel im Winter gegen den FC Grimma erinnern: Vor fast 20 Jahren, im Winter 2005, setzte der VfB alle Hebel in Bewegung und wich für ein Landesliga-Punktspiel gegen den FCG ins damals noch existierende Wismut-Stadion aus. Großer Aufwand, kein Ertrag hieß es damals. Auerbach verlor mit...