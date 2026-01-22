MENÜ
Von wegen Freundschaftsspiel: Der VfB Auerbach (in den gelben Trikots) machte es am Mittwochabend mit dem 9:0 gegen den Reichenbacher FC deutlich.
Von wegen Freundschaftsspiel: Der VfB Auerbach (in den gelben Trikots) machte es am Mittwochabend mit dem 9:0 gegen den Reichenbacher FC deutlich. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
VfB Auerbach: Testspiel gegen Reichenbacher FC findet nach neun Toren ein ungewöhnliches Ende
Von Monty Gräßler
Der Fußball-Oberligist hat am Mittwochabend ein Ausrufezeichen gesetzt. Welcher Spieler beim Kantersieg besonders treffsicher war und wie der Gäste-Trainer auf die Klatsche reagierte.

Carlo Kästner kannte kein Pardon: Während die meisten Spieler des VfB Auerbach nach ihrem 9:0-Erfolg im Testspiel gegen den Reichenbacher FC längst auf dem Weg ins Warme waren, versammelte der Gäste-Trainer seine Spieler bei minus fünf Grad auf dem Platz. Es blieb am Mittwochabend im Mannschaftskreis, was er direkt nach dem Abpfiff loswerden...
