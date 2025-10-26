Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • VfB Auerbach trauert um seinen verstorbenen Mann für alle Fälle: „Er hat alles verkörpert, was einen Verein auszeichnet“

Rolf Seidel, der über viele Jahre als „Mann für alle Fälle" beim VfB Auerbach wirkte, ist verstorben – sein Tod hat im Verein und unter den Anhängern große Trauer ausgelöst.



Auerbach

Von Laura-Louis Freimann
Rolf Seidel prägte den VfB über Jahrzehnte – als Spieler, Helfer und treue Seele des Vereins. Sein Tod hat tiefe Betroffenheit ausgelöst.

Die Nachricht vom Tod Rolf Seidels hat beim VfB Auerbach und unter seinen Anhängern am Sonntagabend für große Anteilnahme in den sozialen Netzwerken gesorgt. Der Vogtländer wäre in wenigen Wochen 77 Jahre alt geworden – in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist er einer kurzen, schweren Krankheit erlegen.
