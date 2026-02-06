MENÜ
VfB-Trainer Sven Köhler (links) hatte in der Pause offenbar die richtigen Dinge angesprochen. Auerbach spielte eine gute zweite Halbzeit.
VfB-Trainer Sven Köhler (links) hatte in der Pause offenbar die richtigen Dinge angesprochen. Auerbach spielte eine gute zweite Halbzeit. Bild: Claudia Hache
Auerbach
VfB Auerbach trifft bei zwei Standardsituationen: So lief das Testspiel beim ZFC Meuselwitz
Von Monty Gräßler
Die Oberliga-Fußballer aus dem Vogtland konnten sich am Freitagabend erneut auf ihren Top-Torjäger verlassen. Der Trainer war vor allem mit der zweiten Hälfte beim Regionalligisten zufrieden.

Fußball-Oberligist VfB Auerbach hat sich im kurzfristig vereinbarten Testspiel beim Regionalligisten ZFC Meuselwitz am Freitagabend achtbar aus der Affäre gezogen. „Es war ein guter Test, bei dem aus meiner Sicht das Unentschieden am Ende auch in Ordnung ging“, sagte der Auerbacher Trainer Sven Köhler nach dem 2:2 auf dem Kunstrasenplatz...
Mehr Artikel