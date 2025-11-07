Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Plauens Johann Martynets (links) setzt sich hier im Zweikampf mit Auerbachs Pascal Schardt durch.
Plauens Johann Martynets (links) setzt sich hier im Zweikampf mit Auerbachs Pascal Schardt durch. Bild: Ilong Göll
Auerbach
VfB Auerbach trifft gegen VFC Plauen ganz früh und ganz spät: Remis im Vogtlandderby der Oberliga
Von Monty Gräßler
Die 1906 Zuschauer sind am Freitagabend voll auf ihre Kosten gekommen. Das rassige Nachbarschaftsduell schrieb auf beiden Seiten mehrere Geschichten.

Das Vogtlandderby in der Fußball-Oberliga ist am Freitagabend nach einem dramatischem Spielverlauf mit einem Unentschieden zu Ende gegangen. Nachdem der VFC Plauen sowohl in der Saison 2022/23 als auch in der Saison 2023/24 jeweils beide Duelle mit dem VfB Auerbach gewonnen hatte, gab es zum Auftakt des 12. Oberliga-Spieltages ein...
