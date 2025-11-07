VfB Auerbach trifft gegen VFC Plauen ganz früh und ganz spät: Remis im Vogtlandderby der Oberliga

Die 1906 Zuschauer sind am Freitagabend voll auf ihre Kosten gekommen. Das rassige Nachbarschaftsduell schrieb auf beiden Seiten mehrere Geschichten.

Das Vogtlandderby in der Fußball-Oberliga ist am Freitagabend nach einem dramatischem Spielverlauf mit einem Unentschieden zu Ende gegangen. Nachdem der VFC Plauen sowohl in der Saison 2022/23 als auch in der Saison 2023/24 jeweils beide Duelle mit dem VfB Auerbach gewonnen hatte, gab es zum Auftakt des 12. Oberliga-Spieltages ein...