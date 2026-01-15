VfB Auerbach: Vier Tore und ein Lichtblick im Testspiel bei der U 19 des FC Erzgebirge Aue

Auerbach
Der Fußball-Oberligist hatte am Mittwochabend nur einen kleinen Kader zur Verfügung. Nicht zuletzt deshalb konnte der Trainer mit dem 4:2-Sieg gut leben. Was ihn freute und wo er Luft nach oben sah.
Der VfB Auerbach hat sein erstes Vorbereitungsspiel für die Rückrunde gewonnen. Der Tabellenelfte der Fußball-Oberliga setzte sich am Mittwochabend 4:2 bei der in der DFB-Nachwuchsliga spielenden U-19-Mannschaft des FC Erzgebirge Aue durch. „Nachdem unser erstes Testspiel in Meuselwitz ausgefallen war und wir zuletzt auch keine einfachen...
