Der Auerbacher Timo Schneider (rechts) kommt in dieser Szene vor dem Auer Liam Bräunig (links) zur Flanke.
Der Auerbacher Timo Schneider (rechts) kommt in dieser Szene vor dem Auer Liam Bräunig (links) zur Flanke. Bild: Ralf Wendland
Auerbach
VfB Auerbach: Vier Tore und ein Lichtblick im Testspiel bei der U 19 des FC Erzgebirge Aue
Von Monty Gräßler
Der Fußball-Oberligist hatte am Mittwochabend nur einen kleinen Kader zur Verfügung. Nicht zuletzt deshalb konnte der Trainer mit dem 4:2-Sieg gut leben. Was ihn freute und wo er Luft nach oben sah.

Der VfB Auerbach hat sein erstes Vorbereitungsspiel für die Rückrunde gewonnen. Der Tabellenelfte der Fußball-Oberliga setzte sich am Mittwochabend 4:2 bei der in der DFB-Nachwuchsliga spielenden U-19-Mannschaft des FC Erzgebirge Aue durch. „Nachdem unser erstes Testspiel in Meuselwitz ausgefallen war und wir zuletzt auch keine einfachen...
