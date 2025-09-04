Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
VfB-Trainer Sven Köhler (Zweiter von links) mahnt sein Team im Pokalspiel zur Vorsicht.
Bild: Joachim Thoß
VfB-Trainer Sven Köhler (Zweiter von links) mahnt sein Team im Pokalspiel zur Vorsicht.
VfB-Trainer Sven Köhler (Zweiter von links) mahnt sein Team im Pokalspiel zur Vorsicht. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
VfB Auerbach will Aufwärtstrend bestätigen
Von Marcus Schädlich
Nach dem Fehlstart in der Fußball-Oberliga hat Auerbach zuletzt wieder mehr Stabilität auf den Platz gebracht. Auch die Ergebnisse stimmten. Nun geht es im Sachsenpokal zum Landesklasse-Vertreter HFC Colditz.

Der VfB Auerbach steht am Sonntag (15 Uhr) vor einer kniffligen Aufgabe im Sachsenpokal. Die Vogtländer gastieren beim Landesklasse-Vertreter HFC Colditz – eine Partie, in der die Rollen zwar klar verteilt sind, die aber dennoch einige Gefahren birgt.
