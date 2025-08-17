VfB Auerbach zeigt Torhunger im Sachsenpokal: 10:0 gegen SV Lichtenberg

Auerbach
Gegen den Kreispokalsieger aus Mittelsachsen machten die Vogtländer schon zur Halbzeit alles fest. Trotz des Klassenunterschiedes nahmen sie ihre Aufgabe sehr ernst.
Der VfB Auerbach hat sein erstes Erfolgserlebnis in dieser noch jungen Saison: Nach zwei bitteren Auftaktniederlagen in der Fußball-Oberliga gelang ihm am Sonntag im Sachsenpokalspiel gegen den SV Lichtenberg (Kreisoberliga) ein 10:0 (7:0)-Sieg – und damit endlich wieder bessere Stimmung in der Mannschaft und bei den Fans. „Nach dem...
