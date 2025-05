VfB Auerbachs Revanche in Stahnsdorf: Nach dem Hinspiel stellte der Verein alles infrage

Mit dem RSV Eintracht steht den vogtländischen Oberliga-Fußballern am Samstag der Tabellenzweite gegenüber. Der dürfte eventuell noch etwas Wut im Bauch haben.

Auch wenn der VfB Auerbach in den vergangenen Jahren nie in große Nöte oder nah an freudige Erwartungen kam, so waren die letzten Serien oft von einer Spannung bis spät in den Sommer hinein geprägt. In diesem Jahr ist alles anders: Schon seit einigen Wochen steht im Grunde genommen in der Fußball-Oberliga Süd alles fest. Die Meisterschaft...