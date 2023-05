VfB-Reserve in Thalheim gefordert

Für Auerbachs Landesklasse-Kicker geht es am Samstag, 15 Uhr, zum Tabellensiebenten SV Tanne Thalheim. Nach der bitteren 2:5-Niederlage gegen Auerhammer muss jetzt wieder Zählbares her, um das Saisonziel 2. Platz zu festigen. Denn Thalheim (38 Punkte) könnte mit einem Dreier schon an den Auerbachern (40) vorbeiziehen. Für den VfB...