MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trainer Marco Waldenburger (links) und der sportliche Leiter Kristian Weigel (rechts) begrüßen Zugang Konrad Lippmann.
Trainer Marco Waldenburger (links) und der sportliche Leiter Kristian Weigel (rechts) begrüßen Zugang Konrad Lippmann. Bild: Johannes Schmidt
Trainer Marco Waldenburger (links) und der sportliche Leiter Kristian Weigel (rechts) begrüßen Zugang Konrad Lippmann.
Trainer Marco Waldenburger (links) und der sportliche Leiter Kristian Weigel (rechts) begrüßen Zugang Konrad Lippmann. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
VfB Schöneck: Erst Sieg im Spitzenspiel und dann der Sprung in die Sachsenliga?
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es könnte bereits ein vorentscheidendes Duell um den Aufstieg sein, wenn am Sonntag ab 14 Uhr der VfB Schöneck als Spitzenreiter der Fußball-Sachsenklasse den Tabellensiebten SSV Lichtenstein empfängt.

Nur keinen zusätzlichen Druck erzeugen. Dieses Motto dürften sich die Verantwortlichen des VfB Schöneck auf die Fahnen geschrieben haben, als im Winter-Trainingslager die entscheidende Frage den Spielern des Tabellenführers der Fußball-Sachsenklasse gestellt wurde: Wollt ihr im Falle der Meisterschaft den nächsten Schritt mitgehen und damit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:43 Uhr
3 min.
Erstes Vonn-Video aus Krankenhaus: "Einige harte Tage"
Lindsey Vonn stürzte bei der Olympia-Abfahrt schwer. (Archivbild)
Fünf Tage nach ihrem Sturz bei Olympia meldet sich Skistar Lindsey Vonn erstmals mit einem Video aus der Klinik. Darin deutet die schwer verletzte Amerikanerin an, was noch alles auf sie wartet.
31.01.2026
3 min.
Wechselbörse Vogtland: Das sind die Winter-Transfers von der Fußball-Oberliga bis zur Vogtlandliga
Kemal Eren (im Zweikampf links) hat den VFC Plauen nach einem kurzen Gastspiel schon wieder verlassen.
Welche Spieler wechseln im Vogtland den Verein? Wo steht künftig ein neuer Trainer an der Seitenlinie? „Freie Presse“ liefert den Überblick und weiß, wo am meisten Bewegung im Kader ist.
Monty Gräßler
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
20.01.2026
4 min.
Riskante Personalplanung beim VfB Auerbach? Das sagt der Präsident zum Mini-Kader für die Oberliga
Amer Kadric (links) kam am Samstag mit dem VfB Auerbach kam im Testspiel gegen Leon Mulks (links) und den BSV Irfersgrün zu einem 3:0-Erfolg.
Der Tabellenelfte hat für die Rückrunde 17 Feldspieler zur Verfügung. Davon stehen aktuell aber nicht alle im Training. Das führt anderthalb Wochen vor dem ersten Punktspiel 2026 zu Diskussionen.
Monty Gräßler
Mehr Artikel