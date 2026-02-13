VfB Schöneck: Erst Sieg im Spitzenspiel und dann der Sprung in die Sachsenliga?

Es könnte bereits ein vorentscheidendes Duell um den Aufstieg sein, wenn am Sonntag ab 14 Uhr der VfB Schöneck als Spitzenreiter der Fußball-Sachsenklasse den Tabellensiebten SSV Lichtenstein empfängt.

Nur keinen zusätzlichen Druck erzeugen. Dieses Motto dürften sich die Verantwortlichen des VfB Schöneck auf die Fahnen geschrieben haben, als im Winter-Trainingslager die entscheidende Frage den Spielern des Tabellenführers der Fußball-Sachsenklasse gestellt wurde: Wollt ihr im Falle der Meisterschaft den nächsten Schritt mitgehen und damit... Nur keinen zusätzlichen Druck erzeugen. Dieses Motto dürften sich die Verantwortlichen des VfB Schöneck auf die Fahnen geschrieben haben, als im Winter-Trainingslager die entscheidende Frage den Spielern des Tabellenführers der Fußball-Sachsenklasse gestellt wurde: Wollt ihr im Falle der Meisterschaft den nächsten Schritt mitgehen und damit...