VfB Schöneck: Marcel Schlosser gibt am Saisonende das Traineramt ab – Der Neue steht schon fest

Der Ex-Profi bleibt dem Sachsenklasse-Aufsteiger aber weiterhin als Spieler erhalten. Sein Nachfolger trainierte zuletzt den Meeraner SV.

Nach dem 5:1-Sieg am Samstag im Pokalspiel gegen den FSV Ellefeld hat der VfB Schöneck die Katze aus dem Sack gelassen: Marcel Schlosser gibt beim Aufsteiger in die Fußball-Sachsenklasse am Ende der Saison sein Amt als Spielertrainer aufgrund einer neuen beruflichen Herausforderung ab, bleibt dem Team aber weiterhin als normaler Spieler...