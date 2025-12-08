Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Seht her, ich hab es gemacht! Schönecks Lukas Jacobi (gelbes Trikot) bejubelt seinen Treffer zum 5:1.
Seht her, ich hab es gemacht! Schönecks Lukas Jacobi (gelbes Trikot) bejubelt seinen Treffer zum 5:1. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
VfB Schöneck: Mit Sieg im Aufsteigerduell zum Herbstmeistertitel der Fußball-Sachsenklasse
Von Florian Wißgott
Mit einem 6:2 gegen den Oelsnitzer FC überwintern die Obervogtländer als Spitzenreiter der Fußball-Sachsenklasse. Erneut war die starke Offensive mit gleich drei „Doppelpackern“ Garant für den Dreier.

Das Duell der ungleichen Aufsteiger in der Fußball-Sachsenklasse entschied der VfB Schöneck gegen den Oelsnitzer FC aus dem Erzgebirge mit 6:2 für sich. Damit gehen die Obervogtländer als Spitzenreiter ins neue Jahr. „Das war ein perfekter Abschluss der Hinrunde“, war VfB-Trainer Marco Waldenburger stolz, der mit nur einem Wechselspieler...
Mehr Artikel