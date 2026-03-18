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Die Kiste „Spezi“ hatten sich die A-Jugend-Kicker um Trainer Tommy Färber (rechts) nach dem Heimsieg gegen Berlin verdient.
Die Kiste „Spezi“ hatten sich die A-Jugend-Kicker um Trainer Tommy Färber (rechts) nach dem Heimsieg gegen Berlin verdient. Foto: VFC Plauen
Die Kiste „Spezi“ hatten sich die A-Jugend-Kicker um Trainer Tommy Färber (rechts) nach dem Heimsieg gegen Berlin verdient.
Die Kiste „Spezi“ hatten sich die A-Jugend-Kicker um Trainer Tommy Färber (rechts) nach dem Heimsieg gegen Berlin verdient. Foto: VFC Plauen
Plauen
VFC Plauen: A-Junioren feiern ersten Sieg unter ihrem neuen Trainer
Von Monty Gräßler
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Die Nachwuchsfußballer haben in der Regionalliga ihren siebenten Tabellenplatz gefestigt. Für Tommy Färber ist der 2:1-Erfolg gegen den Berliner SC ein Fingerzeig, dass die Entwicklung stimmt.

Für die U-19-Fußballer des VFC Plauen hat es im zweiten Rückrundenspiel der Regionalliga mit den ersten drei Punkten unter dem neuen Trainer Tommy Färber geklappt. „Es war ein verdienter Sieg für uns. Wir waren von Beginn an griffig und hatten in der zweiten Halbzeit mehrere Chancen, das Spiel noch höher zu gewinnen“, sagte der VFC-Coach...
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