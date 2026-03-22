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So freut sich Doppeltorschütze Louis Glaser (r.) über seinen Siegtreffer in Rudolstadt.
So freut sich Doppeltorschütze Louis Glaser (r.) über seinen Siegtreffer in Rudolstadt. Foto: Ilong Göll
So freut sich Doppeltorschütze Louis Glaser (r.) über seinen Siegtreffer in Rudolstadt.
So freut sich Doppeltorschütze Louis Glaser (r.) über seinen Siegtreffer in Rudolstadt. Foto: Ilong Göll
Plauen
VFC Plauen bleibt in der Erfolgsspur
Von Ilong Göll
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Knapp mit 2:1 haben sich die Vogtländer in der Oberliga Süd beim FC Einheit Rudolstadt durchgesetzt. Dabei überzeugten die Gäste allerdings nur in einer Halbzeit.

Der VFC Plauen ist mit sieben Punkten aus drei Pflichtspielen erfolgreich in die Rückrunde der Fußball-Oberliga Süd gestartet. Beim FC Einheit Rudolstadt setzten sich die Vogtländer knapp mit 2:1 durch. Präsident Thomas Fritzlar sprach hinterher von zwei Gesichtern, die er von seiner Mannschaft zu sehen bekam.
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