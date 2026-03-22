VFC Plauen bleibt in der Erfolgsspur

Knapp mit 2:1 haben sich die Vogtländer in der Oberliga Süd beim FC Einheit Rudolstadt durchgesetzt. Dabei überzeugten die Gäste allerdings nur in einer Halbzeit.

Der VFC Plauen ist mit sieben Punkten aus drei Pflichtspielen erfolgreich in die Rückrunde der Fußball-Oberliga Süd gestartet. Beim FC Einheit Rudolstadt setzten sich die Vogtländer knapp mit 2:1 durch. Präsident Thomas Fritzlar sprach hinterher von zwei Gesichtern, die er von seiner Mannschaft zu sehen bekam. Der VFC Plauen ist mit sieben Punkten aus drei Pflichtspielen erfolgreich in die Rückrunde der Fußball-Oberliga Süd gestartet. Beim FC Einheit Rudolstadt setzten sich die Vogtländer knapp mit 2:1 durch. Präsident Thomas Fritzlar sprach hinterher von zwei Gesichtern, die er von seiner Mannschaft zu sehen bekam.