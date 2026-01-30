MENÜ
Hinter dem VFC Plauen liegen mit dem Regionalliga-Auf- und Abstieg sowie zwei Trainerwechseln innerhalb eines Jahres turbulente Zeiten. Das wurde jetzt auch beim Fan-Stammtisch deutlich.
Hinter dem VFC Plauen liegen mit dem Regionalliga-Auf- und Abstieg sowie zwei Trainerwechseln innerhalb eines Jahres turbulente Zeiten. Das wurde jetzt auch beim Fan-Stammtisch deutlich.
Plauen
VFC Plauen: Das waren die Aufreger-Themen beim ersten Fan-Stammtisch nach langer Pause
Von Monty Gräßler
Vom jüngsten Trainerwechsel bis zur Atmosphäre im Vogtlandstadion gab es beim Fußball-Oberligisten vieles zu bereden. Die Meinungen gingen mitunter weit auseinander. Nur in einem Punkt nicht.

Der VFC Plauen hat in dieser Woche eindrucksvoll seine Wertschätzung gegenüber seinen Anhängern zum Ausdruck gebracht: Beim ersten Fan-Stammtisch nach jahrelanger Pause standen nicht nur Präsident Thomas Fritzlar und Geschäftsführer Felix Koppe in der Gaststätte „Matsch“ Rede und Antwort. Auch Vorstandsmitglied Petra Dick sowie Kapitän...
