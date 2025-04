VFC Plauen: Der Nachfolger von Karsten Oswald will die Gegner „irre machen“

Das Schlusslicht der Fußball-Regionalliga hat am Freitag einen Trainerwechsel vollzogen. Nachfolger Sedat Gören steht am Samstag vor einem Kaltstart. Aber mit dem Klassenerhalt in der 4. Liga kennt er sich aus.

In zusammengeborgten Trainingsklamotten des VFC hat Sedat Gören am späten Freitagnachmittag das Abschlusstraining der Plauener Regionalliga-Fußballer vor dem Auswärtsspiel am Samstag, 13 Uhr bei Viktoria Berlin geleitet. Keine Frage: Bei der Verpflichtung des 53-jährigen Trainers als Nachfolger von Karsten Oswald ging alles ziemlich schnell....