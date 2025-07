VFC Plauen empfängt zur Saisoneröffnung Lok Leipzig

Die Fans des Fußball-Oberligisten aus dem Vogtland haben am Samstag die Mannschaft für die neue Spielzeit unter die Lupe zu nehmen. Zur offiziellen Saisoneröffnung haben sich die Gelb-Schwarzen den Top-Favoriten der Regionalliga eingeladen.

VFC Plauen gegen 1. FC Lok Leipzig heißt es am Samstagnachmittag im Plauener Vogtlandstadion. Die Testpartie, die Teil der offiziellen Saisoneröffnung des VFC ist, wird um 14 Uhr angepfiffen. In der abgelaufenen Serie standen sich beide Teams noch zweimal in der Regionalliga Nordost gegenüber. Beide Vergleiche gingen an die Leipziger. Zu Hause...