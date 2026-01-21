VFC Plauen fordert Carl Zeiss Jena und verliert beim Regionalligisten erst in der Schlussphase

Die Oberliga-Fußballer aus dem Vogtland haben sich am Mittwochabend in Thüringen gut aus der Affäre gezogen. Am Freitagabend folgt für die Mannschaft das Testspiel beim Chemnitzer FC.

Der VFC Plauen ist in der Winterpause weiterhin für Überraschungen gut. Erst ließ der Fußball-Oberligist in seinem ersten Testspiel des Jahres vor einer Woche mit einem 3:2-Sieg bei Regionalligist BSG Chemie Leipzig aufhorchen. An diesem Mittwoch stand dann kurzfristig beim FC Carl Zeiss Jena ein weiterer Test bei einem Viertligisten auf dem...