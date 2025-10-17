VFC Plauen: FSV Budissa Bautzen erster Gegner im „heißen Herbst“

Im Pokal überzeugten die Vogtländer gegen einen Regionalligisten. Jetzt erwarten auch alle gegen den Oberliga-Achten einen Dreier.

Nach acht Spielen und 14 Zählern empfängt der Tabellenfünfte VFC Plauen am Sonntag, 14 Uhr in der Fußball-Oberliga den FSV Budissa Bautzen (Rang 8). „Die Stimmung in der Mannschaft ist richtig gut. Nach dem 2:0-Sieg im Sachsenpokal natürlich erst Recht“, stellt Übungsleiter Sedat Gören fest. Dass seine Jungs einen Regionalligisten aus...