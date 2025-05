VFC Plauen: Gibt es doch wieder Hoffnung auf den Verbleib in der Regionalliga?

Sportlich ist der Abstieg der Vogtländer besiegelt. In Fan-Kreisen wird aber über einen möglichen Klassenerhalt durch die Hintertür spekuliert. Was dazu bekannt ist und was der VFC-Sportdirektor sagt.

Der VFC Plauen verabschiedet sich nach nur einer Saison am Sonntag, 13 Uhr mit dem Heimspiel gegen den FC Eilenburg vorerst wieder aus der Fußball-Regionalliga. Oder doch nicht? Der sportliche Abstieg des Schlusslichts aus dem Vogtland steht seit zwei Wochen fest. In Fan-Kreisen wird aber seit Tagen über Gerüchte diskutiert, dass der... Der VFC Plauen verabschiedet sich nach nur einer Saison am Sonntag, 13 Uhr mit dem Heimspiel gegen den FC Eilenburg vorerst wieder aus der Fußball-Regionalliga. Oder doch nicht? Der sportliche Abstieg des Schlusslichts aus dem Vogtland steht seit zwei Wochen fest. In Fan-Kreisen wird aber seit Tagen über Gerüchte diskutiert, dass der...