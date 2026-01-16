MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der VFC Plauen hat aus verschiedenen Gründen einige Änderungen in seinem Testspielprogramm für die Rückrunde vorgenommen.
Der VFC Plauen hat aus verschiedenen Gründen einige Änderungen in seinem Testspielprogramm für die Rückrunde vorgenommen. Bild: Imago/Picture Point
Der VFC Plauen hat aus verschiedenen Gründen einige Änderungen in seinem Testspielprogramm für die Rückrunde vorgenommen.
Der VFC Plauen hat aus verschiedenen Gründen einige Änderungen in seinem Testspielprogramm für die Rückrunde vorgenommen. Bild: Imago/Picture Point
Plauen
VFC Plauen gibt Update zu Testspielterminen: Beim Chemnitzer FC kommt es nun zu einem Flutlichtspiel
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Fußball-Oberligisten hat sich im Fahrplan für die Winterpause einiges getan. Die Verantwortlichen hatten dabei auch die Nachholtermine im Blick und setzen dabei auf eine gewisse Flexibilität.

Der VFC Plauen bestreitet am Samstag, 17. Januar, 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Vogtlandstadion sein erstes Heim-Testspiel für die Rückrunde der Fußball-Oberliga. Gegner ist Landesligist Reichenbacher FC. Während das Vogtland-Duell ebenso wie der erfolgreich absolvierte Vergleich am Mittwoch bei Chemie Leipzig mit der langfristigen Planung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.12.2025
4 min.
Hallenmasters und Testspiel-Kracher: Das sind beim VFC Plauen und VfB Auerbach die Höhepunkte in der Winterpause
Das Foto aus dem Vogtlandderby in Auerbach zeigt VFC-Kapitän Valentin Sponer (vorne links) im Zweikampf mit VfB-Stürmer Tim Kaiser. 1906 Zuschauer sahen ein unterhaltsames und packendes 2:2.
Die vogtländischen Oberliga-Fußballer treffen im Januar auf mehrere Regionalligisten. Warum ein Spiel gegen den FSV Zwickau nicht zu Stande kam und ein Verein doppelt so oft aufläuft wie der andere.
Monty Gräßler
17:16 Uhr
1 min.
Unfall in Hamburg: Ein Toter und zehn Verletzte
Am Hamburger Hafen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
10:00 Uhr
4 min.
Reichenbacher FC: Was sich Trainer Carlo Kästner vom knackigen Testspielprogramm in der Winterpause erhofft
Der Reichenbacher FC hat unter Trainer Carlo Kästner eine starke Hinrunde in der Fußball-Landesliga gespielt. Die will das Team im Frühjahr bestätigen.
Die Vogtländer stehen in der Fußball-Landesliga so gut wie noch nie da. Um die bislang überdurchschnittliche Saison auch so zu Ende zu bringen, misst sich das Team gleich mit drei Fünftligisten.
Olaf Meinhardt
Mehr Artikel