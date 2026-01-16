VFC Plauen gibt Update zu Testspielterminen: Beim Chemnitzer FC kommt es nun zu einem Flutlichtspiel

Plauen
Beim Fußball-Oberligisten hat sich im Fahrplan für die Winterpause einiges getan. Die Verantwortlichen hatten dabei auch die Nachholtermine im Blick und setzen dabei auf eine gewisse Flexibilität.
Der VFC Plauen bestreitet am Samstag, 17. Januar, 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Vogtlandstadion sein erstes Heim-Testspiel für die Rückrunde der Fußball-Oberliga. Gegner ist Landesligist Reichenbacher FC. Während das Vogtland-Duell ebenso wie der erfolgreich absolvierte Vergleich am Mittwoch bei Chemie Leipzig mit der langfristigen Planung...
