MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tommy Färber gab am Samstag erstmals als neuer U-19-Trainer des VFC Plauen die Kommandos an der Seitenlinie.
Tommy Färber gab am Samstag erstmals als neuer U-19-Trainer des VFC Plauen die Kommandos an der Seitenlinie. Bild: Oliver Orgs
Tommy Färber gab am Samstag erstmals als neuer U-19-Trainer des VFC Plauen die Kommandos an der Seitenlinie.
Tommy Färber gab am Samstag erstmals als neuer U-19-Trainer des VFC Plauen die Kommandos an der Seitenlinie. Bild: Oliver Orgs
Plauen
VFC Plauen holt Trainer Tommy Färber zurück: „Ein schönes Gefühl, wieder eine Mannschaft zu haben“
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der einstige Regionalligaspieler hat in der Vorwoche das Training der A-Junioren übernommen. Wie er über seine zweijährige Pause denkt und was ihn an der Rückkehr in den höherklassigen Fußball reizt.

Sehr viel besser hätte der Einstand von Tommy Färber als neuer Trainer der U-19-Fußballer des VFC Plauen kaum laufen können. Mit 7:0 setzte sich die in der A-Junioren-Regionalliga auf Platz 7 in die Winterpause gegangene Mannschaft mehr als standesgemäß im Testspiel gegen Verbandsliga-Spitzenreiter SV Schott Jena durch. Die Jungs...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.01.2026
2 min.
VFC Plauen fordert Carl Zeiss Jena und verliert beim Regionalligisten erst in der Schlussphase
Tyron Profis (hier im Liga-Heimspiel gegen Lok Stendal) erzielte für die Plauener in Jena den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich.
Die Oberliga-Fußballer aus dem Vogtland haben sich am Mittwochabend in Thüringen gut aus der Affäre gezogen. Am Freitagabend folgt für die Mannschaft das Testspiel beim Chemnitzer FC.
Monty Gräßler
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
15:50 Uhr
1 min.
Rätsel um beschädigtes Kirchenfenster in Kirchberg: Polizei ermittelt
Bick auf die St.-Margarethen-Kirche in Kirchberg.
Die Polizei untersucht einen Vorfall an der St.-Margarethen-Kirche. Ein Fenster wurde offenbar durch Schneebälle getroffen. Wer war beteiligt?
Lutz Kirchner
15:48 Uhr
2 min.
Nationalspielerin Hoffmann verlässt RB Leipzig
Leipzigs Giovanna Hoffmann wird RB Leipzig zum Saisonende verlassen. (Archivbild)
Die Fußballerinnen von RB Leipzig müssen personell einen hochkarätigen Abgang hinnehmen. Eine Nationalspielerin verlässt den Bundesligisten.
27.01.2026
4 min.
Oberbürgermeister statt Gemeinderat: Philipp Preißler zieht sich aus Großhartmannsdorf zurück
Philipp Preißler im August 2024 vor der ersten Sitzung des Gemeinderates Großhartmannsdorf in der aktuellen Legislaturperiode.
Mehr als elf Jahre arbeitete Philipp Preißler im Gemeinderat von Großhartmannsdorf mit. Jetzt hat er seinen Ausschluss selbst beantragt. Was bewegt ihn dazu? Und wer übernimmt seinen Sitz?
Cornelia Schönberg
22.01.2026
4 min.
Im zweiten Anlauf Cheftrainer beim VFC Plauen: So tickt der Neue auf dem Platz, im Job und zu Hause
Norman Zschach ist seit 2015 beim VFC Plauen. Zu Beginn des Jahres stieg er vom Nachwuchsleiter zum Cheftrainer der Oberliga-Männer auf.
Norman Zschach hat als Nachwuchsleiter des Fußball-Oberligisten seit Jahren gute Arbeit geleistet. Kann er das mit der Männermannschaft bestätigen? Ambitioniert ist der 36-Jährige auf alle Fälle.
Monty Gräßler
Mehr Artikel