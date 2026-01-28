VFC Plauen holt Trainer Tommy Färber zurück: „Ein schönes Gefühl, wieder eine Mannschaft zu haben“

Der einstige Regionalligaspieler hat in der Vorwoche das Training der A-Junioren übernommen. Wie er über seine zweijährige Pause denkt und was ihn an der Rückkehr in den höherklassigen Fußball reizt.

Sehr viel besser hätte der Einstand von Tommy Färber als neuer Trainer der U-19-Fußballer des VFC Plauen kaum laufen können. Mit 7:0 setzte sich die in der A-Junioren-Regionalliga auf Platz 7 in die Winterpause gegangene Mannschaft mehr als standesgemäß im Testspiel gegen Verbandsliga-Spitzenreiter SV Schott Jena durch. Die Jungs... Sehr viel besser hätte der Einstand von Tommy Färber als neuer Trainer der U-19-Fußballer des VFC Plauen kaum laufen können. Mit 7:0 setzte sich die in der A-Junioren-Regionalliga auf Platz 7 in die Winterpause gegangene Mannschaft mehr als standesgemäß im Testspiel gegen Verbandsliga-Spitzenreiter SV Schott Jena durch. Die Jungs...