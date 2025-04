VFC Plauen in der Fußball-Regionalliga: Neuer Trainer, altes Leid

Auch mit Sedat Gören als neuem Coach hat es mit einem Befreiungsschlag im Tabellenkeller nicht geklappt. Das 0:2 bei Viktoria Berlin war das elfte Spiel in Folge ohne Dreier für die Vogtländer.

Der VFC Plauen hat in der Fußball-Regionalliga auch seine dritte Nachholpartie verloren. Durch das 0:2 (0:0) am Samstagnachmittag bei Viktoria Berlin und dem elften Spiel in Serie ohne Sieg (nur ein Punkt beim 2:2 in Meuselwitz) bleiben die Vogtländer Schlusslicht. Erstmals stand mit Sedat Gören der neue Trainer an der Seitenlinie, der am...