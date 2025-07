VFC Plauen lässt im vorletzten Testspiel gegen Thüringenligist nichts anbrennen

Mit 7:0 setzten sich die Plauener Oberliga-Fußballer gegen den TSV Gera-Westvororte durch. Die Generalprobe für den Start in die Punktspiele steigt am Samstag.

Fußball-Oberligist VFC Plauen hat sich im vorletzten Testspiel dieses Sommers für den Start in die Oberliga warm geschossen. Am Dienstagabend setzten sich die Gelb-Schwarzen mit 7:0 (1:0) gegen den TSV Gera-Westvororte durch. Gegen den Aufsteiger in die Thüringenliga sorgten Tyron Profis (3), Can Tanriver (2), Johann Martynets und Maurice...