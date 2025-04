VFC Plauen: Mit zwei verschiedenen Halbzeiten zum Remis gegen Babelsberg

Im Nachholspiel der Fußball-Regionalliga am Mittwochabend gab es keine Tore. Die Vogtländer waren kurz vor der Pause am Drücker. Im zweiten Abschnitt hatten sie Glück und einen starken Torwart.

Der VFC Plauen wartet in der Fußball-Regionalliga Nordost weiter auf den ersten Sieg nach der Winterpause. Im Nachholspiel am Mittwochabend gegen den SV Babelsberg kam der Tabellenletzte mit dem 0:0 zwar zu seinem fünften Unentschieden in dieser Saison. Trotzdem wird der Kampf um den Klassenerhalt für den Aufsteiger immer aussichtsloser. Da...