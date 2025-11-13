VFC Plauen: „Müssen unsere Effektivität deutlich verbessern“

Plauen
In der Meisterschaft rennt der Fußball-Oberligist seinen Ansprüchen hinterher. Besser läuft es bislang im Pokalwettbewerb, in dem die Plauener am Samstag ins Viertelfinale einziehen wollen.
Der VFC Plauen hinkt nach zwölf Spieltagen 13 Punkte hinter dem Saisonziel Platz 1 her. Da kommt dem Fußball-Oberligisten der Sachsenpokal gerade recht. Die Plauener haben mit Fortuna Chemnitz einen Sachsenligisten zugelost bekommen. Somit dürfen die Plauener leise vom Einzug ins Viertelfinale träumen.
