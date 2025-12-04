Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Matheus Beal (am Ball) hat in dieser Oberliga-Saison noch keine Minute verpasst. Er gehört zu den Neuverpflichtungen, die beim VFC Plauen eingeschlagen haben. Bild: Oliver Orgs
Matheus Beal (am Ball) hat in dieser Oberliga-Saison noch keine Minute verpasst. Er gehört zu den Neuverpflichtungen, die beim VFC Plauen eingeschlagen haben. Bild: Oliver Orgs
Plauen
VFC Plauen: Nach durchwachsener Hinrunde wird es auch in der Winterpause Bewegung im Kader geben
Von Monty Gräßler
Trainer Sedat Gören hat in dieser Woche von drei bis vier möglichen Wechseln gesprochen. Zunächst hofft der Fußball-Oberligist darauf, dass am Samstag gespielt werden kann und ein Heimsieg gelingt.

Der VFC Plauen denkt unabhängig vom Ausgang der beiden für dieses Jahr noch vorgesehenen Heimspiele in der Fußball-Oberliga über personelle Veränderungen in der Winterpause nach. „Wir werden gucken, was für Möglichkeiten wir haben und welche Spieler wir bekommen können, um unseren Kader zu optimieren“, sagte Trainer Sedat Gören in...
