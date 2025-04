VFC Plauen: Neuer Trainer erwartet bei seiner Heimpremiere einen wütenden Gegner

Der Tabellenletzte der Fußball-Regionalliga will am Sonntag gegen Hertha Zehlendorf den Bock umstoßen. Personell sieht es offenbar recht gut aus. Sehr viel mehr wollte Sedat Gören aber nicht verraten.

Sedat Gören kann bei seiner Heimpremiere als Trainer des VFC Plauen auf den kompletten Kader zurückgreifen. „Bei uns sind alle Spieler an Bord“, sagte er vor dem Duell der Fußball-Regionalliga am Sonntag, 13 Uhr gegen Hertha Zehlendorf. Ob beziehungsweise welche Veränderungen er in der Startelf gegenüber der 1:2-Niederlage vom Dienstag...