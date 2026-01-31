MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das sieht man auch nicht alle Tage: VFC-Verteidiger Eric Träger und seine Mitspieler halfen kurz vor Spielbeginn, den Kunstrasen von den letzten Schneeresten zu befreien.
Das sieht man auch nicht alle Tage: VFC-Verteidiger Eric Träger und seine Mitspieler halfen kurz vor Spielbeginn, den Kunstrasen von den letzten Schneeresten zu befreien. Bild: Florian Graß
Das sieht man auch nicht alle Tage: VFC-Verteidiger Eric Träger und seine Mitspieler halfen kurz vor Spielbeginn, den Kunstrasen von den letzten Schneeresten zu befreien.
Das sieht man auch nicht alle Tage: VFC-Verteidiger Eric Träger und seine Mitspieler halfen kurz vor Spielbeginn, den Kunstrasen von den letzten Schneeresten zu befreien. Bild: Florian Graß
Plauen
VFC Plauen rutscht beim FSV Schleiz aus: „Mit Fußball hat das wenig zu tun gehabt“
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fußball-Oberligist musste sich beim Testspiel-Turnier mit Platz 3 zufrieden geben. Worüber sich der Trainer am Samstag ärgerte, worüber er sich freute und welches Kuriosum es gegen Bayern Hof gab.

Beim VFC Plauen haben am Samstag die Youngster aufhorchen lassen: Gleich zwei U-19-Spieler trugen sich beim Vorbereitungsturnier in Schleiz für den Fußball-Oberligisten in die Torschützenliste ein. Erst erzielte Ilja Lemba bei der Plauener 1:2-Auftaktniederlage gegen den gastgebenden FSV Schleiz (Thüringenliga) den Anschlusstreffer. Dann...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:04 Uhr
2 min.
Bericht: Rafah-Grenzübergang öffnet für "Probebetrieb"
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten war fast ein Jahr dicht. (Archivbild)
Nach rund einem Jahr öffnet der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder – zunächst nur im "Probebetrieb". Was das für Menschen in dem Küstenstreifen bedeutet.
31.01.2026
3 min.
„Mein Telefon stand nicht mehr still“: Holzkünstler aus dem Erzgebirge kommt mit Produktion kaum nach
Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten.
Mirco Dost hat in den vergangenen Monaten so viele Schwibbögen verkauft wie nie zuvor. Nach einem auf Facebook veröffentlichten Video ging die Sache durch die Decke.
Georg Müller
30.01.2026
3 min.
„Sächsisches Sibirien“ startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee
Skispaß gibt es derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld zu erleben.
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.
Eberhard Mädler
08:00 Uhr
3 min.
Spahn fordert Tempo bei Reformen
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fordert Tempo bei den Reformen. (Archivfoto)
Führende Unionspolitiker sehen das Ansehen der Koalition beim Bürger direkt an mehr Wachstum in Deutschland geknüpft. Daraus müssten jetzt Konsequenzen folgen.
22.01.2026
4 min.
Im zweiten Anlauf Cheftrainer beim VFC Plauen: So tickt der Neue auf dem Platz, im Job und zu Hause
Norman Zschach ist seit 2015 beim VFC Plauen. Zu Beginn des Jahres stieg er vom Nachwuchsleiter zum Cheftrainer der Oberliga-Männer auf.
Norman Zschach hat als Nachwuchsleiter des Fußball-Oberligisten seit Jahren gute Arbeit geleistet. Kann er das mit der Männermannschaft bestätigen? Ambitioniert ist der 36-Jährige auf alle Fälle.
Monty Gräßler
16:30 Uhr
3 min.
VFC Plauen: Wie es personell vorm Dreierturnier mit dem FSV Schleiz und der SpVgg Bayern Hof aussieht
Tyron Leon Haake (links) bleibt mit dem VFC Plauen vorerst weiter im Testspielmodus.
Die Absage des Nachholspiels in Grimma kam für den Fußball-Oberligisten nicht wirklich überraschend. Stattdessen wird am Samstag in Thüringen getestet, voraussichtlich mit zwei neuen Gesichtern.
Monty Gräßler
Mehr Artikel