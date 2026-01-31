VFC Plauen rutscht beim FSV Schleiz aus: „Mit Fußball hat das wenig zu tun gehabt“

Plauen
Der Fußball-Oberligist musste sich beim Testspiel-Turnier mit Platz 3 zufrieden geben. Worüber sich der Trainer am Samstag ärgerte, worüber er sich freute und welches Kuriosum es gegen Bayern Hof gab.
Beim VFC Plauen haben am Samstag die Youngster aufhorchen lassen: Gleich zwei U-19-Spieler trugen sich beim Vorbereitungsturnier in Schleiz für den Fußball-Oberligisten in die Torschützenliste ein. Erst erzielte Ilja Lemba bei der Plauener 1:2-Auftaktniederlage gegen den gastgebenden FSV Schleiz (Thüringenliga) den Anschlusstreffer. Dann...
