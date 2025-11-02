Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit zehn gegen elf zum Sieg: Die Plauener bejubeln den Treffer zum 3:0 durch Johan Martynets (Mitte).
Mit zehn gegen elf zum Sieg: Die Plauener bejubeln den Treffer zum 3:0 durch Johan Martynets (Mitte). Bild: Oliver Orgs
Plauen
VFC Plauen schießt sich für das Derby in der Fußball-Oberliga warm
Von Karsten Repert
War das der Wendepunkt in einer bislang durchwachsenen Saison? Mit einem Mann weniger auf dem Feld haben die Vogtländer den VfB Germania Halberstadt mit 4:1 geschlagen. Nun sind die Augen auf das Spiel am Freitagabend in Auerbach gerichtet.

Das nennt man Befreiungsschlag. In den letzten vier Meisterschaftsspielen gab es für die Plauener nur einen Punkt. Am Sonntagnachmittag hat der VFC den bisherigen Tabellenzweiten Germania Halberstadt mit 4:1 (1:0) bezwungen. Und das mit einem Mann weniger. Gäste-Trainer Manuel Rost sagte: „Der VFC hat eine Halbzeit lang in Unterzahl gespielt...
