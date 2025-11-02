VFC Plauen schießt sich für das Derby in der Fußball-Oberliga warm

Plauen
War das der Wendepunkt in einer bislang durchwachsenen Saison? Mit einem Mann weniger auf dem Feld haben die Vogtländer den VfB Germania Halberstadt mit 4:1 geschlagen. Nun sind die Augen auf das Spiel am Freitagabend in Auerbach gerichtet.
Das nennt man Befreiungsschlag. In den letzten vier Meisterschaftsspielen gab es für die Plauener nur einen Punkt. Am Sonntagnachmittag hat der VFC den bisherigen Tabellenzweiten Germania Halberstadt mit 4:1 (1:0) bezwungen. Und das mit einem Mann weniger. Gäste-Trainer Manuel Rost sagte: „Der VFC hat eine Halbzeit lang in Unterzahl gespielt...
