VFC Plauen sendet Lebenszeichen in Erfurt - aber wohl zu spät

Trainer Sedat Gören war nach dem Schlusspfiff beim 1:1 in Erfurt mit seinem Team mehr als zufrieden, auch wenn der Punkt eigentlich zu wenig ist. Die Vogtländer belohnten sich für einen engagierten Auftritt mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit.

„Kompliment an unsere Jungs, die haben alles investiert heute. Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht“, freute sich Plauens Trainer Sedat Gören nach dem Schlusspfiff in Erfurt. Kurz zuvor hatte er den späten 1:1-Ausgleich seiner Mannschaft in der ersten Minute der Nachspielzeit gesehen. Erfurts Moritz wollte bei einem eigentlich...