Norman Zschach (Mitte) stand am Samstag beim Hallenmasters in Zwickau erstmals als Coach des Männerteams des VFC Plauen an der Seitenlinie.
Norman Zschach (Mitte) stand am Samstag beim Hallenmasters in Zwickau erstmals als Coach des Männerteams des VFC Plauen an der Seitenlinie. Bild: Ralf Wendland
Plauen
VFC Plauen: So lief der erste Auftritt des neuen Trainers Norman Zschach beim Hallenmasters in Zwickau
Redakteur
Von Anika Zimny
Mit Platz 5 kehrten die Oberliga-Fußballer vom traditionellen Hallenturnier in der Sparkasse-Arena zurück. Zum Erfolg der Veranstaltung trugen auf und neben dem Platz auch Vogtländer bei.

Den Spaß in den Vordergrund stellen, sich besser kennenlernen, positive Aspekte reinbringen – unter diese Gesichtspunkte stellte Norman Zschach als neuer Trainer des Fußball-Oberligisten VFC Plauen am Samstag den Auftritt seiner Mannschaft beim 21. ZEV-Hallenmasters in Zwickau. Und so konnte der bisherige Jugendleiter der Vogtländer, der erst...
