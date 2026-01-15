VFC Plauen startet mit Achtungserfolg: So lief das „geheime“ Testspiel bei der BSG Chemie Leipzig

Im Duell unter Ausschluss der Öffentlichkeit fielen fünf Tore. „Freie Presse“ war dabei und weiß: Wer die drei Plauener Treffer erzielte, wer nur zuschauen konnte und wen der Verein abgeben wird.

Der VFC Plauen hat im ersten Vorbereitungsspiel unter der Leitung seines neuen Trainers Norman Zschach einen Achtungserfolg erzielt: Der Tabellenfünfte der Fußball-Oberliga kam am Mittwochabend bei Regionalligist BSG Chemie Leipzig zu einem 3:2-Erfolg und konnte sich dabei sogar einen verschossenen Elfmeter leisten. „Wir wollten mutig spielen,...