VFC Plauen trotzt anstrengender Halbzeitpause und gewinnt mit einem Dreierpack von Paul Kämpfer

Der Fußball-Oberligist setzte sich bei einem Vorbereitungsturnier vor Handwerk Rabenstein und Thüringen Weida durch. Der Trainer freute sich vor allem über die Offensivleistung.

Mit acht Toren in 120 Minuten hat Fußball-Oberligist VFC Plauen am Sonntagnachmittag das Vorbereitungsturnier auf dem Kunstrasenplatz des Sachsenligisten SG Handwerk Rabenstein für sich entschieden. Die Plauener gewannen das erste Spiel gegen den FC Thüringen Weida (Thüringenliga) durch Tore von Eric Ganime (2), Matheus Beal, Tyron Profis und...